Operação Jogo Duplo – pedido de desculpas a Zé Pedro

No dia 14 de maio de 2016, foi publicada na edição online do Record uma notícia, acompanhada de uma fotografia de José Pedro Marques de Freitas (Zé Pedro), à data jogador e capitão da União Desportiva Oliveirense, na qual era afirmado que no âmbito da denominada operação Jogo Duplo, havia sido detido. A referida notícia foi publicada na sequência da operação levada a cabo pela Unidade de Combate à Corrupção da Policia Judiciária, à porta do Estádio Carlos Osório, na cidade de Oliveira de Azeméis, onde decorria o jogo entre a União Desportiva Oliveirense e o Leixões Futebol Clube. No decurso da referida operação policial foram detidos vários jogadores, sobre os quais impendiam suspeitas da prática dos crimes de corrupção, viciação de resultados desportivos e apostas ilegais.Foi mencionado na notícia que José Pedro Marques de Freitas (Zé Pedro), foi um dos jogadores detidos mas, tal facto, não correspondia à verdade, uma vez que o referido jogador nunca foi detido no âmbito da operação em causa, nunca foi arguido ou sequer suspeito e nunca teve qualquer envolvimento com este processo.O Record reconhece, por isso, que o jogador José Pedro Marques de Freitas (Zé Pedro), visado na notícia, nunca foi detido, ao contrário do referido, e uma vez que o facto noticiado é suscetível de atentar contra a honra e dignidade do visado, o que nunca foi intenção dos jornalistas, pedimos ao mesmo e à sua família as mais sinceras desculpas.