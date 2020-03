Paraíba recupera de lesão no estádio: «Não vejo muita gente na rua, é estranho»

Paraíba, médio da UD Oliveirense, continua a deslocar-se até ao Estádio Carlos Osório na tentativa de concluir o processo de recuperação de uma lesão no tornozelo esquerdo. Um trajeto de alguns minutos de sua casa até ao recinto, cumprido a pé.





"São dias diferentes por tudo isto que tem vindo a acontecer por causa do coronavírus. Não consigo ver muita gente nas ruas, é um pouco estranho. Mesmo saindo de casa não tenho propriamente receio de apanhar a Covid-19, mas tenho bastante cuidado. Vou a pé e apanho um pouco de ar também", disse Paraíba, em declarações ao 'Globoesporte'.O jogador espera que a competição regresse depressa, mas lembra a grande prioridade. "Todos nós esperamos que volte depressa, mas em primeiro lugar está a saúde pública. Este vírus é muito contagioso e temos que ter cuidado. Não podemos ter tanta pressa de jogar novamente até estarmos completamente livres disso. Espero voltar a jogar em alto nível. Trabalhar muito e lutar pelo meu espaço na equipa", referiu Paraíba, de 27 anos.Relativamente à lesão, o jogador diz atravessar uma fase "importante" no processo de recuperação. "Tem sido um período importante para mim. Continuo a recuperar dessa lesão junto dos fisioterapeutas Ivo Almeida e Vítor Hugo, que me auxiliam nos trabalhos. Agradeço bastante por isso. Estou a fazer corrida, trabalhos de mudanças de direção e trabalhos com bola. O clube tem dado um apoio muito grande para recuperar totalmente", acrescentou ainda.Esta é a segunda época de Paraíba na UD Oliveirense, sendo que na presente campanha cumpriu 19 jogos oficiais entre 2.ª Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga. Tem um golo marcado, diante do Mafra, a 4 de janeiro passado.