Paraíba sai da UD Oliveirense sem acordo

Ao cabo de duas épocas, 49 jogos e seis golos marcados com a camisola de UD Oliveirense, Paraíba prepara-se para deixar o clube de Oliveira de Azeméis. À sua assessoria de imprensa, o médio explicou as razões na origem deste desfecho.





"Infelizmente, não houve acordo no valor proposto pelo clube. O que eles me ofereceram não me agradou. Lamento demais por não permanecer na próxima temporada. A minha família já estava adaptada à cidade e gostamos muito de morar aqui", afirmou o criativo que terminava o período de empréstimo por parte do Mirassol no final deste mês.Para além de lamentar a saída, Paraíba recorda os bons momentos vividos ao serviço do emblema do distrito de Aveiro. "Tive vários momentos marcantes no clube. Mas o último jogo da temporada passada contra o Arouca, onde pude ajudar a equipa com um golo, foi o mais especial. O regresso ao Estádio Carlos Osório também marcou. Tiro várias lições da minha adaptação ao futebol português, aos amigos que fiz no clube e na cidade, além do crescimento e aprendizagem que tive com os profissionais do clube", salientou.Ainda com contrato com o Mirassol até janeiro, o jogador que vestiu a camisola 70 da UD Oliveirense aborda o futuro com serenidade: "Espero ter sequência num novo projeto. Não descarto nada sobre o meu próximo destino. Tudo vai depender dos próximos dia."