Pedro Bortoluzo chega do Brasil para o ataque da UD Oliveirense

Pedro Bortoluzo é reforço da UD Oliveirense para as próximas três temporadas, confirmando assim a notícia avançada por Record no passado mês de julho. O avançado, de 24 anos, atuava nos brasileiros do Votuporanguense.





Formado no São Paulo, o jogador conta, entre outros títulos, com uma Copa Libertadores sub-20 no seu currículo. Para além do São Paulo e do Votuporanguense, Pedro Bortoluzo representou ainda o Paraná, Guarani e Criciúma.No comunicado de apresentação de Bortoluzo, a UD Oliveirense anunciou ainda que avançado vai começar a treinar na próxima segunda-feira e que ainda vão chegar mais dois reforços ao plantel comandado por Pedro Miguel.