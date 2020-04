Pedro Ferreira: «Espero chegar a 2020/21 em boas condições»

De forma a aproveitar o período de isolamento social, a UD Oliveirense decidiu criar a rubrica "Passe de Letra". Um dos convidados do programa esta sexta-feira foi Pedro Ferreira, médio de 20 anos, que está a recuperar da segunda lesão grave da carreira.





Depois de ter feito uma rotura total no ligamento cruzado anterior do joelho direito em maio de 2018, o jovem voltou a sofrer a mesma lesão. Apesar disso, Pedro Ferreira mostra-se confiante para o que falta da recuperação. "Quando percebi que tive a segunda lesão caiu-me tudo. Mas tenho de ser forte e tive muito apoio da família, dos fisioterapeutas, dos amigos e da namorada. O facto de já ter passado por isto anteriormente deixou-me mentalmente mais forte. Esta pausa devido à COVID-19 permite recuperar com mais tempo. Se os campeonatos forem reatados ainda terei a oportunidade de treinar e espero chegar a 2020/21 em boas condições", realçou.Assumindo que olha para Oliveira e Sérgio Silva, outros jogadores do plantel que também fizeram a formação no clube, como exemplos, Pedro Ferreira comentou ainda o facto de ser sobrinho do treinador Pedro Miguel. "Não tenho problemas com isso. Ouço bocas e há pessoas que me dizem que estou aqui porque o treinador é meu tio. No entanto, sei que estou aqui por mérito próprio. Fora do estádio, o Pedro Miguel é meu tio; dentro do estádio, é meu treinador. Se tiver de me dar uma ‘dura’, ele dá".O jovem de 20 anos concluiu explicando como tem passado o período de isolamento social. "Esta fase não tem sido fácil, ainda para mais vivendo em Ovar. Tento correr algumas vezes na rua, mas já fui abordado pela polícia. Alguns compreendem a situação e outros não, mas a função deles é manter as pessoas em casa", rematou.