Pedro Graça e a renovação com o Oliveirense: «Tenho de dar resposta em campo»

Oficializada a renovação com a UD Oliveirense, Pedro Graça mostrou-se confiante na antevisão à próxima temporada em Oliveira de Azeméis, que assinala o regresso do clube à 2.ª Liga."Vou dar o meu melhor, o meu máximo. Tenho de agradecer à administração pelo voto de confiança e tenho de dar uma resposta em campo. Espero conseguir jogar e estar bem fisicamente, vou trabalhar para isso e acho que vai correr bem", afirmou o jogador, aos meios do clube.Após uma época de estreia que não correu como esperado, com uma lesão grave que o afastou dos relvados que levou o jovem de 23 anos a participar em apenas uma partida pelos comandados de Fábio Pereira, Pedro Graça confessa que foi difícil ficar de fora das opções, mas que nunca desistiu de apoiar o grupo."Foi difícil porque ia sempre ver os jogos e custa-me estar de fora, estar a semana toda com eles e depois chegar ao fim da semana e não poder jogar, mas sempre tentei passar uma energia positiva, que os ajudasse e acho que, dentro dos possíveis, consegui ajudar", sublinhou.Autor: T.G