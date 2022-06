Pedro Graça renova com a UD Oliveirense

Pedro Graça renovou contrato com a UD Oliveirense, anunciou a SAD do clube esta quinta-feira.Desde que chegou do Oleiros na temporada transata, o jovem de 23 anos, formado no Rio Ave, jogou apenas dois minutos pela formação de Oliveira de Azeméis, no empate a zeros frente à U. Leiria em que saltou do banco aos 88 minutos.Pedro Graça é o quarto elemento dos oliveirenses a prolongar a sua ligação ao clube, depois do técnico Fábio Pereira e dos atletas Duarte Duarte e Gonçalo Pimenta.: T.G.