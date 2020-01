O defesa-central brasileiro Pedro Kadri é reforço da Oliveirense, tendo assinado um compromisso válido por duas épocas e meia.



Kadri, de 24 anos, estava ligado ao Farense mas não entrava nas contas do treinador Sérgio Vieira. Os algarvios libertaram o jogador, ficando com uma percentagem caso o passe do defesa venha a ser vendido.





A Oliveirense ocupa o 14.º lugar na 2.ª Liga e reforça, assim, um setor em que as soluções ao dispor do treinador Pedro Miguel eram escassas.