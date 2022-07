Pedro Marques e o regresso à UD Oliveirense: «É sempre bom voltar onde fomos felizes»

Feliz e motivado, o novo reforço da UD Oliveirense para 2022/23, Pedro Marques, comentou aos meios do clube sobre o seu retorno a Oliveira de Azeméis, onde morou durante a infância e adolescência e onde foi atleta da UD Oliveirense."Na altura eu saí quando tinha nove, 10 anos, e lembro-me que ainda tive uma passagem pelo hóquei da Oliveirense, um ano, quando tinha quatro ou cinco anos. Vivi em Oliveira até aos meus 16, 17 anos e é sempre bom voltar onde fomos felizes", afirmou.O defesa-central, que vem de uma época no Torreense com 17 jogos realizados, falou sobre os objetivos, individuais e coletivos, para a próxima época dos oliveirenses. "Espero que a equipa tenha uma época tranquila, que eu possa ajudar, que possa ter minutos e que no final possamos estar todos orgulhosos daquilo que fizemos", disse, deixando uma garantia aos adeptos do clube: "Prometo que vamos trabalhar muito e vamos dar o nosso melhor para conseguirmos ganhar o máximo de jogos possíveis, porque o nosso objetivo é entrar em todos os jogos para ganhar."O jogador de 24 anos, que passou pelos escalões de formação do FC Porto, comentou ainda sobre a competitividade da Liga Sabseg. "Será muito competitiva, como sempre tem sido. É uma liga em que há sempre equipas que, teoricamente, são favoritas, outras que acabam por ser uma surpresa. Nós vamos tentar ser uma surpresa positiva, como é óbvio", frisou.