Pedro Miguel e a quarentena: «Não é nada comparativamente ao sofrimento de muita gente»

As semanas vão passando e a impaciência de quem vive do futebol profissional pode estar a aumentar, mas Pedro Miguel indica uma receita, uma forma de pensar para mitigar as saudades de voltar ao relvado.





"É pensarmos que já estivemos a uma maior distância disso voltar a ser uma realidade. Já passou algum tempo, há coisas muito piores na vida e que as pessoas não dão valor. Há tanta gente a sofrer, tanta gente com problemas, e a nós só nos estão a pedir para estarmos em casa, acho que somos uns felizardos! Temos a mania de estarmos sempre a lamentarmo-nos e há pessoas que estão a enfrentar doenças tão difíceis, que lutam para sobreviver e que estão agarradas a uma cama. Há tantas pessoas a passar fome no mundo e que queriam ter só um bocadinho de pão para comer! A nós, só nos é pedido para que fiquemos em casa e para que tenhamos alguma calma. Acho que isto não é nada comparativamente ao sofrimento de muita gente. É tudo uma questão de tempo e tudo depende do nosso comportamento no presente", considerou o técnico da UD Oliveirense numa entrevista publicada no site da ‘Liga’.Já no que toca ao acompanhamento dos jogadores nesta fase de isolamento, Pedro Miguel conta como tem sido o trabalho da equipa técnica: "Os jogadores são notificados diariamente com um plano de treino e eles também nos enviam vídeos do que fazem, têm-se aguentado muito bem. Naturalmente, e à medida que o tempo vai passando, a ansiedade é cada vez maior. Não há certezas de nada, mas primeiro está a saúde. Gostamos muito de futebol, mas se não tivermos saúde, não podemos praticar e fazer aquilo que mais gostamos, no caso dos jogadores. Por isso, a saúde deles está em primeiro lugar e quando tivermos de voltar a estar todos juntos, que estejam todos bem de saúde e que regressem bem de saúde, logo que não haja sequelas para ninguém. Isso é o mais importante."Quanto ao lado pessoal, o treinador que cumpre a 12ª época no clube da sua terra assume naturais preocupações com a mãe, que, anteontem, fez 84 anos, e com quem não pode estar nesse dia de festa…"Oliveira de Azeméis tem dezenas de casos. Ovar realmente faz fronteira nalgumas zonas com algumas freguesias de Oliveira de Azeméis. Eu próprio também estou afetado porque tenho um irmão que vive no Furadouro e está isolado, assim como a minha mãe, que tem 84 anos e celebrou o aniversário no dia 2 de abril (quinta-feira). Cantámos os parabéns todos juntos, por videoconferência, uma coisa inédita e que nunca pensámos que fosse acontecer. A minha mãe está muito bem mas não sai de casa, até está apavorada por estar isolada, embora o meu irmão passe por lá todos os dias. Falamos todos os dias várias vezes, mas é uma situação que espero que passe rapidamente. Ovar é um concelho muito penalizado por esta altura e espero que, com o tempo e com a consciência das pessoas, isto passe. E claro, com a ajuda de quem nos está a ajudar imenso: médicos, enfermeiros…", finalizou.Para passar estes dias quarentena, Pedro Miguel aconselha ainda à criatividade: falar com amigos com quem não se fala há muito tempo, ler muitos livros, ver muitos filmes ou até tentar a sorte na cozinha…