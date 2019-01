Pedro Miguel: «Foi pena não oferecer a vitória aos nossos adeptos»

Depois da vitória sobre o Penafiel, a Oliveirense registou um empate a zero em Arouca este domingo, mas Pedro Miguel, nas primeiras declarações depois do jogo, disse querer mais."Foi um jogo competitivo, nem sempre bem jogado, na primeira parte com poucas oportunidades. As segundas bolas foram muito importantes. Ficámos com mais um jogador perto do fim, mas havia pouco tempo para forçar a vitória. Num livre e também numa ocasião flagrante do Mehdi levámos muito perigo. Os jogadores estão tristes porque queriam ganhar. Os adeptos deram aqui uma prova que gostam de futebol e da Oliveirense. Pena foi não oferecer a vitória aos nossos adeptos", vincou o treinador oliveirense.Ambas as equipas da AF Aveiro terminam assim primeira volta em zona de descida e a atual classificação, no entender de Pedro Miguel, pesou e pesa em determinados momentos do jogo. "Ter outra classificação daria outra tranquilidade. Há lances e momentos em que se as equipas da Oliveirense e do Arouca tivessem mais seis ou sete pontos seria diferente. Simplificar não significa chutar muito para a frente", acrescentou ainda.