Pedro Proença: «Está dado um grande passo para termos a UD Oliveirense na Liga NOS»

As imagens da inauguração do renovado Estádio Carlos Osório



Domingo será dado o pontapé de saída no Estádio Carlos Osório pela primeira vez em cerca de dois anos e meio. A UD Oliveirense passou as últimas duas temporadas e meia a jogar no Estádio Municipal de Aveiro, mas, depois de obras realizadas ao longo dos últimos meses, o estádio está agora a postos para a receção ao Penafiel, amanhã, às 11h15.Pedro Proença, marcou presença, esta tarde, nas cerimónias de inauguração do renovado Carlos Osório. "Ao ver as condições que este estádio tem neste momento, chego a ficar emocionado. Está dado um grande passo para, num curto espaço de tempo, termos a UD Oliveirense na Liga NOS. Sejam felizes e acreditem", afirmou o presidente da Liga, dando conta também das grandes dificuldades que o clube foi sentindo nas últimas épocas."Não poderei deixar passar uma palavra de grande apreço e simpatia pelo meu grande amigo, presidente Horácio Bastos. Teve a coragem de pegar neste clube numa fase muito difícil, arregaçar as mangas e fazer esta obra. A Liga tem um caderno de encargos muito exigente e a UD Oliveirense passou muitas dificuldades para cumprir, mas esta realidade foi possível porque houve alguém, o presidente da direção, que capacitou e acreditou nisso", disse também, com palavras muito elogiosas para o presidente do clube."Este é o momento pelo qual todos os oliveirense esperavam há muitos e muitos anos", começou por referir Horácio Bastos, agradecendo o acompanhamento assíduo de Pedro Proença e ajuda dos comendadores e empresários locais, António Rodrigues e Casimiro de Almeida, "sem os quais a direção não teria conseguido avançar para esta obra".Presentes neste ato estiveram também, entre outros, para além dos supracitados comendadores, Arménio Pinho, presidente da Associação de Futebol de Aveiro, Júlio Vieira, membro da direção da Federação Portuguesa de Futebol e Joaquim Jorge, presidente da câmara municipal de Oliveira de Azeméis.Recorde-se que sexta-feira foi oficializada a transformação da SDUQ da UD Oliveirense em SAD, com o investidor japonês Akihiro Kin a adquirir 70 por cento do capital da sociedade desportiva através da empresa ‘nuts&about.inc’. A presidência da SAD será assumida por Nobuyuki Yamagata.