Filipe Gonçalves, médio da Oliveirense, partilhou na sua página de Facebook uma foto do plantel com uma mensagem de apoio a Fábio Pacheco. Na foto poder ler-se a mensagem "Pelo jogador!!! Pelo futebol!!! Estamos contigo Fábio Pacheco", com a descrição: "Porque o teu carácter e o teu profissionalismo são intocáveis, estamos contigo! Força Fábio Pacheco".O jogador do Marítimo tem sido notícia ao longo da semana, depois de ter sido afastado dos treinos da equipa depois do jogo frente ao Benfica.