Plantel da UD Oliveirense recebeu formação no âmbito da "Integridade do Futebol"

O plantel da UD Oliveirense recebeu, esta quarta-feira, uma ação de formação, no âmbito da "Integridade no Futebol". A iniciativa, promovida pela Liga Portugal, Federação Portuguesa de Futebol e Sindicato dos Jogadores, tem como principal objetivo o combate ao match-fixing (resultados combinados), junto das equipas recém-promovidas aos campeonatos profissionais.Após a sessão, o capitão Filipe Alves reconheceu a necessidade deste tipo de iniciativas. "Acho de extrema importância as ações sobre este tema. Todos nós queremos um jogo limpo e honesto dentro do campo. Isso faz toda a diferença, não só no futebol como na vida", referiu o médio brasileiro.Pela mesma ideia alinhou o guardião Ricardo Ribeiro, um dos mais experientes do plantel da formação de Oliveira de Azeméis. "Esta iniciativa é muito importante, todos os anos dão estas informações aos jogadores e é fundamental sentirmos que existe um sítio onde se pode denunciar e que existem pessoas para nos proteger", destacou o guarda-redes português.A mesma ação de formação e sensibilização decorreu na terça-feira, em Torres Vedras, com os atletas do Torreense.