Psicóloga da UD Oliveirense: «Jogadores melhoraram rendimento com o regresso ao Carlos Osório»

Depois do 'Passe de Letra' ter percorrido todo o plantel da UD Oliveirense e até mesmo chegado a entrevistar o presidente Horácio Bastos numa edição especial transmitido no último domingo, o programa no 'Instagram' dos oliveirenses contou, esta sexta-feira, com a presença da psicóloga do clube, Joana Araújo.





"Os jogadores melhoraram o seu rendimento com o regresso ao Estádio Carlos Osório. O calor dos adeptos faz toda a diferença. Foi um momento bonito. Aumentou a confiança, sem dúvida, mas a equipa também não criou demasiadas ilusões", considerou.Já sobre o trabalho que a pandemia da Covid-19 e o consequente isolamento social obrigou na gestão emocional junto da equipa, a psicóloga foi prestando atenção a vários aspetos potencialmente perturbadores para o lado psicológico dos jogadores."Foi uma mudança muito drástica para toda a gente. Nós temos um grupo no WhatsApp e comecei a mandar-lhes algumas dicas, como evitarem a informação que é pesada, notícias perturbadoras. Há jogadores que aderem a consultas semanas de psicologia, outros não. As pessoas associam logo que é maluco alguém que recorre a um psicólogo, mas não é assim. É um auxiliar ao rendimento do jogador", explicou Joana Araújo.