Queda de barreira vale multa à UD Oliveirense

A UD Oliveirense foi multada em 357 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência da queda de uma barreira no Estádio Carlos Osório, aquando do encontro frente à U. Leiria.A situação, recorde-se, provocou ferimentos ligeiros em três adeptos e levou até a que fossem feitas vistorias no reduto da UD Oliveirense, a fim de perceber se havia condições de segurança para a partida caseira seguinte, diante do Mafra.