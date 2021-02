Raniel deve recuperar a tempo do Vilafranquense

Depois da vitória importante em casa do FC Porto B, o técnico Rául Oliveira sorri com a possibilidade de já ter Raniel apto para a receção, da próxima terça-feira, ao Vilafranquense. O defesa-central da UD Oliveirense perdeu os embates com o Vizela e o do último domingo, no reduto dos bês azuis e brancos.





Raniel, de 24 anos, tem sido uma das peças mais importantes dos oliveirenses, tendo assinado dois golos em 18 jogos na temporada atual, proveniente dos brasileiros do Friburguense.