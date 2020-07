Raniel, Michel e António Gomes são reforços da UD Oliveirense

A UD Oliveirense continua a trabalhar forte na construção do plantel para a temporada 2020/21. Depois de apresentar cinco reforços na passada segunda-feira e três na terça-feira, o conjunto de Oliveira de Azeméis anunciou, esta sexta-feira, a contratação de mais três jogadores. Nesse sentido, Raniel, Michel e António Gomes, que assinaram por três anos, são agora opções para Pedro Miguel.





Mateus Raniel é um defesa-central de 23 anos que atuou no Pinheiro e no Friburguense na temporada de 2020. Para além destes clubes, o jovem já representou também o Nova Iguaçu e a equipa sub-20 do Vasco da Gama.Para o sector intermediário, a formação oliveirense assegurou a contratação de Michel Lima. O médio, de 23 anos, representava o Boavista do Brasil, onde apontou sete golos em 30 partidas nos últimos dois anos.Por fim, a UD Oliveirense apresentou ainda António Gomes, internacional jovem por Portugal. O extremo, de 19 anos, atuava na equipa sub-20 do Pescara.