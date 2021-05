Raúl Oliveira: «Acabámos por ter a pontinha de sorte que nos faltou em alguns jogos»

A UD Oliveirense voltou às vitórias, depois de cinco jogos sem vencer, e deixou, pelo menos enquanto os adversários não jogam, a zona de despromoção. Raúl Oliveira comparou por isso o triunfo conquistado no final do encontro com a temporada realizada pela equipa: "tem sido um espelho daquilo que é a nossa época. Uma época de sofrimento, de momentos menos bons, mas temos sabido reagir e hoje sabíamos que era essencial ganhar este jogo para conseguirmos manter alguma esperança e a chama viva para conseguirmos manter nesta divisão".

"Acho que foi um jogo extremamente bem disputado. As duas equipas estão de parabéns, tentaram ganhar o jogo e acabamos por ter a pontinha de sorte na fase final que nos faltou em alguns jogos. Penso que acabamos por vencer bem e queremos dedicar esta vitória a todas as pessoas que tem sempre acreditado em nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Temos a certeza de que com o apoio de quem gosta de nós vamos conseguir o objetivo que é a manutenção nesta divisão", analisou Raúl Oliveira desta forma a partida, assim como deixou a dedicatória aos que acreditam na sua equipa.

Apesar de saber que não dependem só de si, o técnico da UD Oliveirense disse ainda que farão de tudo para, pelo menos, fazerem a sua parte e conquistarem mais três pontos na última jornada: "aquilo que nós nos propusemos a partir do momento em que não é matematicamente só da nossa responsabilidade a manutenção foi fazer os seis pontos. Fizemos três e agora temos mais três para tentar somar na próxima semana na Póvoa. A partir daí já não depende de nós, mas, acima de tudo, acreditamos que é possível e estamos unidos, juntos e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir o objetivo".