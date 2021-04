Raúl Oliveira: «É evidente que procurávamos a vitória»

Após mais um ponto que pode ser importante na luta pela manutenção na 2ª liga, Raúl Oliveira analisou o encontro que considerou "equilibrado": "diria que, no cômputo geral, o jogo foi bastante equilibrado. Duas equipas que não estão no seu melhor momento, obviamente, e com necessidade de pontos de uma parte e de outra. Isso influencia também a qualidade de jogo, a tendência de simplificar mais a partida e não correr tantos riscos. Acho que a diferença entra a primeira e a segunda parte deveu-se essencialmente aos nossos primeiros momentos de pressão, que na primeira parte não estavam tão claros. Nós tivemos algumas dificuldades nos primeiros 20 minutos em encontrar os momentos de pressão. A partir do momento em que conseguimos equilibrar isso, acho que no final da primeira parte, até conseguimos ter um certo ascendente. Na segunda parte entrámos bem nos primeiros 15 minutos. Acho que tivemos uma boa resposta e conseguimos condicionar a saída do adversário e este começou a ter mais dificuldades e a sentir-se mais pressionado".

Sobre as substituições, o técnico da UD Oliveirense viu estas acrescentarem mais "criatividade", mas menos "capacidade de pressão": "a partir do momento em que fizemos as substituições, com o intuito de ser mais ofensivos, de ter mais criatividade e conseguir criar mais dificuldades ao adversário, a verdade é que perdemos um bocadinho dessa capacidade de pressão e depois acabámos por ter ali uma ou duas oportunidades, mas o Mafra também teve".

"Acho que o resultado acaba por se ajustar, mas é evidente que procurávamos a vitória. Era muito importante para nós. É um jogo em casa que necessitávamos de ganhar, mas é mais um ponto e estamos na luta. Faltam cinco jornadas e nem está nada ganho nem está nada perdido. Vai ser uma luta até ao último minuto do último jogo", concluiu desta forma a conferência de imprensa.