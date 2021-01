Raúl Oliveira: «Este jogo vai ter de marcar uma reação forte dos jogadores»

Depois da goleada sofrida diante do Benfica B, a UD Oliveirense preparar-se agora para enfrentar o Leixões no Estádio do Mar. Na antevisão da partida, Raúl Oliveira, técnico da formação de Oliveira de Azeméis, sublinhou a importância de a sua equipa conseguir dar uma boa resposta neste jogo.





"Vimos de um jogo onde não correspondemos às expectativas relativamente àquilo que é a entrega e o espírito que se pretende. Este jogo vai ter de marcar uma reação dos jogadores, é isso que temos tentado fazer. Queremos gerar um estímulo para a equipa mostrar que tem mais valor do que aquilo que demonstrou no último encontro", referiu o técnico.O início da partida está marcado para as 18 horas desta quarta-feira.