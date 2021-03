Raúl Oliveira: «Os jogadores sabem que têm de dar mais e manter o foco»

A viver um período de alguma inconstância em termos de resultados, a UD Oliveirense vai procurar regressar aos triunfos na deslocação ao terreno do Penafiel. Na antevisão da partida, Raúl Oliveira, técnico dos oliveirenses, vincou a necessidade de os jogadores darem "mais".





"Este é mais um jogo importante na nossa caminhada para atingirmos os nossos objetivos. Temos de saber colocar os pés no chão, entender qual é a nossa luta e que todos os pontos conquistados são fundamentais para a permanência. Os jogadores sabem que têm de dar mais e que têm manter o foco. Só com os jogadores a esforçarem-se ao limite vamos ser capazes de atingir os nossos objetivos", sublinhou o treinador.Para este jogo, Raúl Oliveira não pode contar com o castigado Oliveira e com os lesionados Rui Dabó, Ricardo Tavares e Lamine. Por outro lado, Miguel Lima está de volta após ter cumprido um jogo de suspensão.