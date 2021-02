Raúl Oliveira pede "competitividade" e "identidade" para o duelo com o Vilafranquense

Motivada pelo triunfo em casa do FC Porto B, a UD Oliveirense prepara-se agora para enfrentar o Vilafranquense, num jogo a contar para a 21ª jornada da Liga Sabseg. Na antevisão da partida, Raúl Oliveira, técnico dos oliveirenses, vincou a vontade da equipa em dar sequência aos bons resultados.





"Vai se um jogo extremamente difícil e muito disputado. No entanto, sei que, se conseguirmos manter os níveis de competitividade que tivemos no último jogo e se conseguirmos respeitar a nossa identidade, vamos estar preparados para discutir o jogo. Se assim for, vamos estar mais próximos de conseguir um resultado positivo", referiu.A UD Oliveirense ocupa atualmente o 13º lugar da tabela classificativa, com 21 pontos somados.