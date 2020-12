Raul Oliveira: «Queremos alcançar um resultado que nos possa ajudar a sair desta situação»

A UD Oliveirense encara o embate com o Mafra estando atualmente em zona de descida. Perante este facto, o treinador Raul Oliveira assumiu a necessidade de a sua equipa começar a somar pontos.





"Sabemos que o Mafra é uma das melhores equipas da 2ª Liga, os resultados e as exibições têm mostrado isso mesmo. Apesar de o Mafra ser, provavelmente, o favorito para o jogo, tentaremos levar para dentro de campo o lema de que a união faz a força e vamos tentar ser competitivos. Queremos trazer um resultado de Mafra que nos possa ajudar a sair da situação em que nos encontramos", explicou o técnico, em declarações aos meios do clube.O encontro entre os mafrenses e os oliveirenses está agendado para as 11h15 deste domingo.