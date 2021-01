Raúl Oliveira: «Queremos passar de jogos sem perder para a nossa primeira vitória»

Apesar de ainda não ter vencido ao serviço da UD Oliveirense, Raúl Oliveira somou por empates os dois últimos encontros. Agora, o técnico defendeu a importância de os oliveirenses melhorarem o registo.





"Após interrompermos uma série de várias derrotas, estamos agora apostados em passar de uma situação de jogos sem perder para a nossa primeira vitória. É essa a nossa vontade, embora saibamos que o Benfica é uma equipa recheado de talentos e de bons jogadores. Vamos tentar, com garra e com vontade, conseguir os três pontos", referiu Raúl Oliveira.A partida entre as águias e a UD Oliveirense está agendada para as 11 horas deste domingo.