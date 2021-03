Raúl Oliveira: «Queremos tentar impor a nossa filosofia de jogo»

Atualmente numa posição delicada em termos de tabela classificativa (16º lugar), a UD Oliveirense prepara-se para enfrentar o Estoril, líder da Liga Sabseg. Apesar de reconhecer qualidade ao adversário, o técnico Raúl Oliveira não esconde o desejo de conseguir um bom resultado.





"É um jogo difícil, frente àquela que tem sido a equipa mais forte do campeonato até ao momento, a classificação assim o demonstra. Olhamos para este jogo como olhamos para qualquer outro, a ideia é olhar o adversário nos olhos. Queremos tentar impor a nossa filosofia de jogo e discutir o resultado. É isso que queremos fazer até ao fim do campeonato", vincou o treinador dos oliveirenses.O início da partida está agendado para as 20 horas desta sexta-feira.