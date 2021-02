Raúl Oliveira: «Sentimento de que podíamos ter tirado mais deste jogo»

Após o empate conseguido já perto do final da partida, Raúl Oliveira começou por analisar a primeira parte do encontro, na qual a sua equipa estava na frente do marcador: "Entrámos bem no jogo. Durante a primeira parte, apesar do Vilafranquense ter um pouco mais posse bola, foi consentido. Digamos que tínhamos o jogo sob controlo".

Sobre a reviravolta no marcador, o treinador considerou que o Vilafranquense deu a volta ao marcador de forma "furtuita": "Na segunda parte penso que também entrámos bem, até com algum ascendente. Depois, em dois lances de certa forma fortuitos, um lançamento de linha lateral e depois uma bola longa cuja segunda bola termina com um grande golo, penso que de forma injusta acabámos por estar em desvantagem no marcador".

"Depois foi mais com o coração do que com a cabeça que acabámos por ter superioridade nos últimos 30 minutos de jogo, mesmo com o adversário a fazer bastante anti-jogo e a parar o jogo muitas vezes para tentar quebrar o nosso ritmo. Mas acabámos por conseguir o empate, apesar de não ser o que queríamos. Estamos um pouco frustrados. Víamos neste jogo uma boa hipótese de subir na classificação, queríamos ganhar, mas acabou por surgir o golo na parte final e o que conseguimos foi um ponto. É uma frustração imensa e um sentimento de que podíamos ter tirado mais deste jogo", concluiu assim a sua análise à partida.