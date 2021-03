Raúl Oliveira: «Temos de encarar este jogo como uma oportunidade que temos de agarrar»

Atualmente no 16º e antepenúltimo lugar, a UD Oliveirense encara o jogo com o Sp. Covilhã, agendado para esta terça-feira, com o objetivo de subir na tabela classificativa. Na antevisão da partida, Raúl Oliveira, técnico dos oliveirenses, vincou a importância do encontro para os seus jogadores.





"Sabemos que o jogo vai ser extremamente difícil, é uma partida muito importante para nós. Temos de encarar este jogo como uma oportunidade que temos de agarrar. Temos de ser capazes de mostrar o nível necessário para conquistarmos pontos importantes na nossa caminhada na luta pela manutenção", referiu o técnico.Raúl Oliveira não pode contar com os lesionados Rui Dabó, Lamine, Ricardo Tavares e Raniel- o defesa-central teve um recaída da lesão que sofreu há algumas semanas e vai ficar de fora. Filipe Gonçalves, castigado, também é baixa.