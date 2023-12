Ricardo Chéu deixa garantia na primeira palestra: «Se tiver que não dormir, não vou dormir»

Ricardo Fernandes apresentou Ricardo Chéu ao plantel!



Ouve já as primeiras palavras de Ricardo Chéu à equipa da UD Oliveirense SAD!#UDOliveirenseNossa #NossaUnião #NossaPaixão pic.twitter.com/An6D162ViM — UD Oliveirense Futebol SAD (@oliveirense_sad) December 13, 2023

Depois de ter apresentado Ricardo Chéu como novo treinador na segunda-feira, a UD Oliveirense levantou, esta quarta-feira, o véu sobre os bastidores da sua chegada ao clube, partilhando parte da primeira palestra do técnico ao plantel.Além da exigência e dedicação no trabalho, Ricardo Chéu prometeu total proteção aos seus atletas. "Se eu sentir que da vossa parte, vocês dão 100 por cento, então eu dou 200. O que quero com isto dizer é que sou exigente, vou ser exigente e a minha liderança é ajustada em função do contexto", começou por dizer, antes de continuar: "Serei sempre o maior defensor dos jogadores e estarei sempre do vosso lado. Aqui dentro serei o primeiro a apontar-vos o dedo quando as coisas não correrem bem, mas lá foram serei sempre o vosso maior defensor. Da minha parte, garanto-vos, se não tiver que não dormir, não vou dormir. Nunca vos vai faltar nada."Por sua vez, Ricardo Fernandes, diretor desportivo, não deixou margens para dúvidas na apresentação do novo técnico: "Foi sempre a pessoa que quisemos desde a primeira hora."Ricardo Chéu estreia-se no comando técnico da UD Oliveirense este domingo, na receção ao Mafra, pelas 18 horas.