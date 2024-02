Ricardo Chéu: «Depois de perder três pontos, já não temos como os recuperar»

Ricardo Chéu continua com o resultado negativo diante do Länk Vilaverdense ( 0-1 ) bem presente, naquele que considera ter sido "um jogo menos conseguido" por parte da UD Oliveirense e vincou que faltou agressividade e "atitude na primeira parte" do encontro. Nesse sentido, o técnico da formação de Oliveira de Azeméis está concentrado em conseguir um bom resultado na visita a Penafiel."[O jogo com o Länk] foi menos conseguido da nossa parte, em que assumimos as nossas culpas e onde não fomos uma equipa solidária, agressiva e com atitude na primeira parte. Na segunda parte até foi um pouco melhor, porém no nosso melhor período acabámos por sofrer um golo", revelou o técnico, ciente de que é necessário "reagir" num "campeonato tão duro, onde os pontos em casa são muito importantes": "Temos de os recuperar, mas talvez essa não seja a palavra mais certa, porque depois de perder três pontos, já não temos como os recuperar, no entanto temos de fazer o que podemos para ser mais fortes fora de casa e estabilizar tanto em termos classificativos como em termos emocionais".Ricardo Chéu ainda alertou para as qualidades do Penafiel, equipa que o técnico vincou estar "em crescendo" e a "atravessar um bom momento", indicando que talvez este não seja o melhor momento para lançar os novos reforços."Foi um mercado bastante agitado, entraram jogadores, saíram outros. Os que chegaram precisam do período de adaptação para assimilar as novas ideias, outros precisam de melhorar a sua condição física, mas é um processo normal", frisou, deixando ainda um novo alerta para as proporções que a segunda metade da 2.ª Liga podem trazer: "A experiência diz-me que as segundas voltas são mais competitivas do que a primeira. As equipas fazem menos pontos do que na primeira volta, em regra geral, porque existe muitos grupos a precisarem de pontos".A UD Oliveirense vai disputar a 20.ª jornada da Liga SABSEG em Penafiel, no Estádio Municipal 25 de abril, pelas 15h30 deste sábado.