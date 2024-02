Ricardo Chéu e as soluções para o jogo com o Santa Clara: «Rectificar alguns aspetos e ser menos perdulários»

Ricardo Chéu frisou que o encontro anterior, com o Ac. Viseu ( 2-2 ), terminou com um "resultado difícil de digerir". Porém, exaltou a resposta dos jogadores da Oliveirense na preparação para a visita ao Santa Clara, neste sábado."Pelo menos os jogadores mostraram uma reação muito forte, porque trabalharam muito bem durante a semana. Sabemos da responsabilidade do jogo, mas foi uma semana de trabalho boa", revelou o técnico, auferindo que, "apesar das contrariedades", as adversidades só tornam o grupo "mais forte a cada dia que passa".Sobre o Santa Clara, equipa que lidera a Liga Sabseg, Ricardo Chéu referiu que espera uma partida "muito difícil" e teceu elogios ao oponente: "Têm um excelente equipa, bem trabalhada, que tem boas dinâmicas e a melhor defesa do campeonato, portanto tivemos de ter em conta várias coisas na preparação ao encontro. O jogo será difícil, na perspetiva até da viagem e do fuso horário. A partida é à 1h da tarde -hora local- e hora na qual não estamos habituados a jogar, mas não poderá ser motivo de desculpa. Temos de ser ambiciosos, mostrar o nosso futebol e tentar pontuar."E foi neste sentido que Ricardo Chéu terminou por auferir o momento que a UD Oliveirense está a passar no campeonato, um calendário repleto de "candidatos à subida". "Torreense, Ac. Viseu e agora Santa Clara. Depois virá o Nacional. Têm investimentos muito fortes e boas equipas, mas temos conseguido fazer sempre mossa, feito pela vida e na perspetiva de lutarmos", disse, salientando as soluções que pensa serem ideias. Temos que rectificar alguns aspetos e ser menos perdulários. Não cometer tantos erros individuais para que o sacrifício que temos vindo a fazer sejam justificados na tabela classificativa", concluiu.A UD Oliveirense vai aos Açores, neste sábado, enfrentar o Santa Clara, em encontro a contar para a 23ª jornada da Liga Sabseg.