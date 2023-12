Ricardo Chéu: «É normal nestes momentos que todos jogadores queiram mostrar o seu valor»

A poucos dias de se estrear no comando técnico da UD Oliveirense, Ricardo Chéu fez um balanço positivo da primeira semana de trabalho em Oliveira de Azeméis, sublinhando a boa resposta dada pelo plantel."Quero salientar que a equipa trabalhou muito bem. É normal, nestes momentos, que todos os jogadores queiram demonstrar o seu valor, que aqueles que eram menos utilizados queiram mostrar que são úteis à equipa. Foi uma semana de trabalho árduo, de conhecimento mútuo, de novas metodologias e ideias, mas penso que os jogadores aceitaram muito bem. Sabemos que é um processo longo e que precisamos de algum tempo para trabalhar as nossas ideias, mas os objetivos para esta semana foram claramente conseguidos", começou por dizer o treinador, escolhido para render Fábio Pereira, que após mais de duas épocas na UD Oliveirense se mudou para o Marítimo.Sobre a estreia, o técnico reconheceu a ansiedade natural, mas espera que o fator casa catapulte a equipa para um bom resultado. "É normal que antes do jogo haja sempre alguma ansiedade, de querer fazer o primeiro encontro num estádio que já começa a ser mítico na 2.ª Liga. Saber que vamos ter o nosso público do nosso lado é importante e queremos provar que somos fortes em casa. Queremos um resultado positivo para presentear os nossos adeptos e o nosso trabalho também", referiu. "Este é um clube muito organizado, com um projeto virado para o futuro e um plantel resiliente que quer inverter uma série de resultados menos positivos, dando uma resposta em função daquele que é o seu real valor, demonstrado num início de temporada bastante bom. Querem regressar rapidamente às vitórias."Em relação ao adversário, Ricardo Chéu teceu elogios à equipa de Silas, mas admite que o foco esteve sobretudo na sua própria ideia de jogo. "O Mafra está a fazer um campeonato equilibrado, tem excelentes jogadores e executantes, uma ideia de jogo muito positiva, com muita posse e agressiva após a perda da bola. Isso foi preparado, mas o nosso foco foi a nossa ideia, porque queremos consolidá-la. Focamo-nos no que podemos fazer, sabendo que teremos de anular os pontos fortes do Mafra", concluiu.A UD Oliveirense recebe o Mafra este domingo, pelas 18 horas, em jogo da 14.ª jornada da Liga Sabseg.