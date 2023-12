Ricardo Chéu na apresentação pela UD Oliveirense: «Vou tentar colocar a equipa a jogar bom futebol»

Há um novo homem do leme na UD Oliveirense. Ricardo Chéu foi, tal comonoticiou em tempo oportuno, o escolhido para suceder a Fábio Pereira e o treinador não tardou em traduzir a responsabilidade do novo cargo em orgulho e gratidão por quem o escolheu."Receber um convite da Oliveirense e ser o timoneiro desta equipa deixa-me extremamente orgulhoso. Sinto-me a pessoa certa para este projeto e sou muito grato a quem me deu esta oportunidade. Podem ter a certeza que darei tudo por aquilo que são as cores deste clube", atirou o técnico, salientando a qualidade da 2.ª Liga e admitindo que o emblema que agora representa tem "adeptos fervorosos e aguerridos".Nas primeiras palavras como novo treinador do emblema de Oliveira de Azeméis, Ricardo Chéu deixou uma promessa bem clara."Vou tentar colocar a equipa a jogar bom futebol e aproximar os adeptos do grupo, de forma a termos cada vez mais gente no Estádio. A equipa tem alguns jovens talentos que conhecem bem esta realidade. Muitas vezes os jovens precisam de mais tempo para conhecer a 2.ª Liga, mas este não é o caso, porque existe qualidade e talento. Há que trabalhar arduamente para sermos mais competitivos e tornarmo-nos os melhores", vincou Ricardo Chéu, de 42 anos.O antigo treinador do Vilafranquense terá o primeiro desafio na sua nova casa, no Carlos Osório, ao receber o Mafra. Nesse dia, Ricardo Chéu dará início à sétima experiência na 2.ª Liga, algo que vê como uma vantagem. "Sou jovem, mas tenho experiência nesta liga. Existem equipas apetrechadas, com muita qualidade e que fazem investimentos muito fortes", frisou.