Ricardo Chéu: «Queremos ser capazes de impor a nossa qualidade e as nossas ideias em Tondela»

Depois da derrota na primeira partida sob o comando técnico da UD Oliveirense, Ricardo Chéu pretende um desfecho diferente na visita ao Tondela. No lançamento da partida, o treinador reconheceu que o período mais longo de preparação para este encontro foi benéfico."A paragem foi importante para o grupo me conhecer, mas sobretudo para eu conhecer o grupo. Acima de tudo para colocar em práticas as ideias que queremos aplicar na equipa e solidificar algumas situações que consideramos importantes, onde temos cometido alguns erros. Em relação ao jogo anterior, temos de nos agarrar muito ao que foi a 2.ª parte em termos de atitude e entrega, e tentar colocar em ação alguns dos princípios que queremos para a tornar numa equipa mais à nossa imagem", referiu o técnico, mostrando-se confiante na capacidade da equipa para levar a melhor frente aos auriverdes."Nesta semana e meia adicional de trabalho, a equipa demonstrou que tem qualidade para poder fazer muito melhor, portanto é dar continuidade ao que fizemos neste período e sermos capazes de impor a nossa qualidade e as nossas ideias em Tondela, apesar das muitas baixas que temos devido a lesões e problemas gripais", frisou, antes de acrescentar: "Os que forem chamados vão de certeza dar uma resposta positiva num jogo contra uma equipa muito forte."Apesar de colocar a mira nos três pontos, Ricardo Chéus está consciente das dificuldades que a UD Oliveirense terá pela frente. "Encaramos sempre as partidas na tentativa de discutir os três pontos, mas sabemos que é um jogo fora numa Liga muito competitiva, onde todos os pontos contam, e que vamos jogar contra um tondela que é assumido candidato à subida e que tem um plantel recheado de grande qualidade", disse, dando o mote para a partida: "Temos de nos preocupar no que podemos fazer e tentar anular os pontos fortes do Tondela. Fizemos bem o trabalho de análise e agora temos de ser competentes a defender e a atacar para trazer os três pontos para o nosso lado."A UD Oliveirense visita o Tondela este sábado, pelas 14 horas.