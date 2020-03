Ricardo Tavares: «Queremos estar em forma quando o campeonato voltar»

A UD Oliveirense aproveitou o período de isolamento social para dar a conhecer o dia a dia dos jogadores do plantel. Nesse sentido, Ricardo Tavares foi um dos convidados da rubrica "Passe de Letra".





O lateral, que regressou ao clube no mercado de inverno, começou por descrever as atividades que tem realizado. "O período de isolamento social tem sido tranquilo. Levanto-me cedo, trabalho normalmente e tento cumprir o programa de treinos que o clube nos dá. Divirto-me a jogar PlayStation e a ver séries. Não cozinho muito, mas tenho arriscado e grelhado uma carne", confidenciou, de forma divertida, o camisola 32.Assumindo que já sente saudades dos treinos e dos colegas de equipa, Ricardo Tavares explicou ainda como tem sido feita a comunicação entre equipa técnica e jogadores: "Queremos estar em forma quando o campeonato voltar. A equipa técnica tenta sempre arranjar-nos desafios, seja com uma bola de futebol, com uma laranja ou com uma bola de ténis. Eles dão ideias e nós tentamos desenrascar com o que temos, temos de ser criativos".Desde que voltou à UD Oliveirense, Ricardo Tavares soma dois golos em cinco partidas.