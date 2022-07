Rodrigo Bastos nas nuvens com chamada à equipa principal: «Foi uma sensação esplêndida»

Dando continuidade à aposta do clube nos valores da formação, o técnico Fábio Pereira integrou Rodrigo Bastos, médio de apenas 16 anos, nos trabalhos de pré-época da equipa principal.Aos meios do clube, o jovem confessou que estava com o seu pai quando recebeu a notícia da chamada ao plantel profissional. "Ficámos os dois orgulhosos. Comecei na Oliveirense com 9 anos, nos benjamins", começou por dizer, admitindo que não estava à espera de viver já este momento: "Foi uma sensação esplêndida. Não estava nada à espera, mas foi para isso que trabalhei. Sempre tive o objetivo de jogar no Carlos Osório."Em relação a esta oportunidade, o jovem mostrou-se ambicioso: "Vou dar o meu máximo e espero ter a oportunidade de integrar este plantel, quem sabe já esta época."