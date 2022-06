Rotura ligamentar afasta central da Oliveirense até oito meses

A Oliveirense não vai contar com Raniel pelo menos na primeira metade da temporada 2022/23. O central brasileiro foi operado a uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, contraída nos primeiros minutos da final da Liga 3, frente ao Torreense.Raniel está em fase de recuperação e o departamento médico do clube aponta a uma paragem longa, de seis a oito meses, pelo que o jogador só deverá voltar à ação em 2023. Raniel tem cumpridas duas épocas na Oliveirense, tendo feito 25 jogos em 2020/21 e 29 em 2021/22.