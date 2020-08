Rui Dabó é reforço da UD Oliveirense

Rui Dabó vai ser reforço da UD Oliveirense para a temporada 2020/21. O guarda-redes, de 25 anos, atuava no Comércio e Indústria e vai ser oficializado ainda este sábado pela formação de Oliveira de Azeméis.





Formado no V. Setúbal, Rui Dabó conta com passagens por Caldas, Pinhalnovense, Cova da Piedade, Olímpico Montijo, Moncarapachenses, Armacenenses, Fabril, Fátima e Comércio e Indústria enquanto sénior. Depois de 2016/17, ao serviço do Cova da Piedade, esta será a segunda experiência do guarda-redes na 2ª Liga.Com a chegada de Rui Dabó, a UD Oliveirense fecha assim a baliza. O técnico Pedro Miguel conta ainda com Coelho e com Arthur. Os próximos dias devem trazer ainda mais um defesa-central para o plantel.