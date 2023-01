Serginho Andrade apresentado na UD Oliveirense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Confirmando a informação avançada por Record na edição desta sexta-feira, a UD Oliveirense oficializou hoje a contratação do médio Serginho Andrade. O criativo, de 21 anos, chega cedido pelo Estoril até ao final da época.Uma das figuras da formação sub-23 dos canarinhos que venceu a Liga Revelação e a Taça Revelação na temporada passada, Serginho Andrade foi promovido à equipa principal esta época, mas não se conseguiu afirmar nas opções de Nélson Veríssimo. O jovem médio foi opção em 12 jogos, tendo marcado um golo ao Benfica, mas fez apenas três jogos como titular.Serginho Andrade é o terceiro reforço garantido pela UD Oliveirense nesta janela de mercado, depois do médio Nuno Valente e do avançado Anthony Carter.