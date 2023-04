Serginho Andrade: «Trabalho todos os dias para alcançar o sucesso individual e coletivo»

Eleito melhor jovem de fevereiro na Liga Sabseg na votação promovida pelo Sindicato dos Jogadores, Serginho Andrade, extremo da UD Oliveirense, recebeu esta quinta-feira o respetivo galardão, aproveitando a oportunidade para o partilhar com o resto do grupo de trabalho."Se não fosse o coletivo não conseguiria receber este prémio. Agradeço a todas as pessoas que votaram em mim e também ao Sindicato dos Jogadores, por me premiar. Trabalho todos os dias para alcançar o sucesso individual e coletivo e isto acaba por ser um extra", referiu o jogador, de 22 anos, que está em Oliveira de Azeméis por empréstimo do Estoril.Relembre-se que Serginho Andrade superou, nesta eleição, a concorrência de André Gomes, do Benfica B, e Gonçalo Franco, do Moreirense.