Serginho Andrade: «Vou tentar contribuir com golos e assistências»

Confirmado esta sexta-feira como reforço da UD Oliveirense, por empréstimo do Estoril, Serginho Andrade mostrou-se satisfeito com o novo desafio na carreira."Estou bastante feliz. Sinto-me bastante confiante, recebi muito apoio do clube e dos meus companheiros. Fui muito bem recebido e serei mais um para ajudar à boa forma que o clube vem apresentando. É um ambiente novo, pessoas novas, um local novo, é tudo novo para mim e a primeira vez que estou longe da família. Isso é importante para mim e dá-me muita responsabilidade", disse o criativo, de 21 anos, aos meios do clube.O médio deixou ainda vários elogios à sua nova formação. "A equipa tem qualidade, gosta de sair a jogar e não bate longo. Gostei do que vi da equipa, é uma equipa que gosta de jogar bom futebol, o que favorece o meu estilo de jogo", referiu, antes de garantir: "Vim para ajudar a equipa a alcançar os objetivos traçados pelo clube. Tentarei contribuir com golos, assistências, espírito de sacrifício e ajudar como for preciso."