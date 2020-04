Serginho: «Somos um exemplo»

Serginho louva as atitudes responsáveis dos portugueses ao seguir as recomendações da Direção-Geral de Saúde no atual Estado de Emergência. O extremo da UD Oliveirense vê esse "exemplo" a partir de Oliveira de Azeméis.





"Pelo que tenho visto de outros países, considero que nós, portugueses, somos um exemplo. Por Oliveira de Azeméis, as pessoas têm cumprido com o isolamento social. Só veem pelas ruas a passear os cães ou a darem passeios sozinhas", considerou o avançado, no 'live' do clube, 'Passe de Letra', no Instagram.Aproveitando a atual fase para passar mais tempo com os pais e a irmã, Serginho passa o olhar sobre o trajeto da equipa comandada por Pedro Miguel esta temporada. "Está a ser uma boa época para a UD Oliveirense. Não começámos tão bem, mas o nosso estádio foi determinante para a melhoria da nossa forma. A nível individual, está a ser a minha época mais difícil enquanto sénior, no entanto encaro com naturalidade. Não é por ser uma época menos conseguida que tenha de duvidar de mim. Faz-me crescer enquanto homem e enquanto jogador", avaliou o camisola 10 dos oliveirenses.O jogador formado no clube ainda relembrou os dois melhores momentos vividos no emblema oliveirense: "O meu 1º golo pela equipa principal, contra o Feirense, e a subida à 2ª Liga, em 2016/17."