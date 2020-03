Sérgio Ribeiro e os efeitos da quarentena: «O ketchup fechou…»

Sérgio Ribeiro foi um dos primeiros convidados da rubrica "Passe de Letra", espaço que a UD Oliveirense criou para dar a conhecer o dia a dia dos seus jogadores durante o período de isolamento social. O extremo fez um balanço da temporada a nível individual e descreveu as atividades que tem feito.





"Está a ser uma boa época, mas podia ser melhor: tenho falhado muitos golos. Eu sempre disse que era como o ketchup, só ia custar a sair. Marquei o primeiro, marquei o segundo, mas agora a quarentena impediu-me de continuar…", começou por dizer, entre risos, o jogador de 24 anos.O camisola 12 dos oliveirenses explicou depois como tem sido o seu treino em casa: "Tenho treinado na garagem, que é um espaço maior e fechado. Uso cadeiras, garrafões… Esta não é a situação que queríamos, tem sido difícil porque sentimos saudades de treinar e de estar com os colegas. Mesmo assim, isto é o melhor para todos".Sérgio Ribeiro concluiu apelando a que as pessoas fiquem em casa e cumpram as normas impostas pela Direção Geral de Saúde.