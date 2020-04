Sérgio Silva: «A renovação do estádio ficou espetacular»

Sérgio Silva foi o primeiro convidado da edição desta terça-feira de 'Passe de Letra', no Instagram da UD Oliveirense. O capitão de equipa, nascido e criado em Oliveira de Azeméis, não conheceu outro clube no seu percurso desportivo e fala do seu crescimento.





"Desde que jogo na UD Oliveirense, o clube tem crescido a olhos vistos. Com a entrada da SAD, as perspetivas de futuro são muito boas. A nível da formação, o clube também está a evoluir. A renovação do estádio ficou espetacular! Está belíssimo!", afirmou o defesa-central.A qualidade de jogo da equipa de Pedro Miguel também é sublinhada pelo jogador, de 26 anos. "Todos os adversários diziam que praticávamos bom futebol e a verdade é que dá gozo aos jogadores este estilo ofensivo, mas nem sempre é possível jogar desta forma", considerou.Com um filho bebé em casa, Sérgio Silva tem-se dedicado mais às "tarefas domésticas" durante o isolamento social: "O que não arrisco muito é cozinhar, mas de resto faço todas as tarefas domésticas."