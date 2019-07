Sérgio Silva: «Mafra tem princípios semelhantes aos nossos»

Oliveirense e Mafra abrem a época oficial domingo, em jogo a contar para a 1ª fase da Allianz Cup. O capitão dos de Oliveira de Azeméis, Sérgio Silva, sabe o que vai encontrar do outro lado, mas garante que a equipa está preparada."O Mafra é uma equipa que gosta de jogar futebol apoiado e que tem alguns princípios de jogo semelhantes aos nossos. Será seguramente um jogo difícil e vamos tentar explorar o melhor de nós. Estudamos bem o adversário mas o nosso foco está em nós e no que queremos fazer", sublinhou o defesa-central, em antevisão ao embate que terá lugar no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Pedroso, a partir das 16 horas.Por outro lado, Sérgio fala da importância de se manter a coluna vertebral do plantel da temporada passada. "Mantendo a base de jogadores do ano anterior é mais fácil haver nesta altura da época entrosamento na equipa. Mesmo para os jogadores que entraram é melhor encontrar uma equipa que já tem os princípios de jogo definidos", concluiu.