O defesa-central Sérgio Silva contraiu uma entorse no pé direito, durante uma sessão de treino, no início da semana, e é o único elemento com limitações físicas no plantel às ordens de Pedro Miguel.Contudo, a lesão é ligeira e o central, com estatuto de capitão na equipa, ultima a sua recuperação e é certo que será opção para o jogo com a Académica, na primeira jornada do campeonato.Entretanto, a Oliveirense desloca-se amanhã a Águeda para um teste com a equipa local, que joga no Campeonato de Portugal, marcado para as 10h30.

Autor: Ruben Tavares