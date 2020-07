Sócios aprovam orçamento e contas da UD Oliveirense

O orçamento e plano de atividades da UD Oliveirense para a temporada 2020/21 foi aprovado pelos sócios, que estiveram reunidos em assembleia geral esta sexta-feira.





De acordo com o comunicado emitido pelo clube nas redes sociais, "40 associados aprovaram o Plano de Actividades para 2020-2021 e houve uma abstenção e o mesmo aconteceu com o Relatório e Contas". Em declarações após a Assembleia-Geral, Horácio Bastos, presidente da UD Oliveirense, deixou algumas notas acerca das contas de 2019. "Há a salientar que, este ano, temos um lucro bastante significativo e isto deve-se à transformação da SDUQ em SAD. Em termos de lucro geral ultrapassámos os 500 mil euros; depois dos impostos que teremos de pagar rondará os 400 mil euros", explicou, dando ainda conta que o orçamento para a temporada 2020/21 será "superior a 2,5M€".O presidente revelou ainda que a SAD disponibilizará 1,5M€ para a construção do centro de treinos e que tem estado em contacto com a Câmara Municipal no sentido de haver uma cedência de terrenos para a obra.