Sócios da Oliveirense aprovam passagem de SDUQ a SAD

Os sócios da Oliveirense aprovaram, esta quarta-feira, a transformação da atual SDUQ em SAD. Numa assembleia geral extraordinária que tinha este tema como um dos pontos principais, os associados presentes votaram quase todos a favor deste passo. No total, registaram-se 82 votos favoráveis, um contra e quatro abstenções.





Com a conclusão deste processo, esta prevista a construção de um centro de treinos que integrará o património da Oliveirense.No outro ponto, que previa a alienação de 70 por cento do capital, os associados seguiram o mesmo caminho e aprovaram com 81 votos a favor, três contra e três abstenções.