Steven Pereira e Leo Bahia voltam às opções de Raúl Oliveira

Após a derrota frente ao Estoril, que inclusivamente deixou a equipa no último lugar da tabela classificativa, a UD Oliveirense prepara o jogo com o Leixões com duas boas notícias. Steven Pereira e Leo Bahia estão de volta às opções de Raúl Oliveira.





Os dois jogadores falharam o encontro da última jornada devido a castigo, mas estão agora em condições de recuperar o lugar no onze. Para além de ter cumprido uma partida de suspensão, Steven Pereira esteve ao serviço da seleção de Cabo Verde, sendo que só esta sexta-feira deve participar na sessão de treino junto dos restantes companheiros.Neste momento, a UD Oliveirense soma 23 pontos em 26 pontos e está a um ponto do Vilafranquense, a primeira equipa acima da linha de água.