Tito e Fostino à espera da oportunidade

A UD Oliveirense promoveu, esta terça-feira, mais um 'Passe de Letra', rubrica do clube que deu a conhecer a rotina dos jogadores do plantel durante o período de isolamento social. Tito e Fostino estiveram em destaque naquela que foi a edição que completou o lote de jogadores que compõem o plantel de Pedro Miguel.





O avançado Tito começou por explicar como foi o seu processo de adaptação. "Foi difícil vir para África do Sul para Portugal, tive de me adaptar a uma cultura nova. Tentei treinar muito e melhorar e, à medida que fui conhecendo os colegas, as coisas ficaram mais fáceis", afirmou.Autor de seis golos em 17 jogos pelo Cesarense, equipa satélite dos oliveirenses, o jovem de 22 anos não esconde que gostava de ter atingido um registo superior. "Acho que poderia ter feito melhor ao longo da época, podia ter marcado mais golos. Apesar disso, a experiência no Cesarense ajudou-me a crescer a nível mental e físico", sublinhou, explicando depois os seus objetivos para a temporada 2020/21: "Tenho de trabalhar para jogar na equipa principal. Sinto que estou preparado e quero lutar pela minha oportunidade".Por seu lado, Tito, que cumpriu o seu segundo ano ao serviço do clube de Oliveira de Azeméis, salientou a aprendizagem que tem tido neste período. "Estou no meu primeiro ano de sénior e percebo que seja difícil ter oportunidades na equipa principal, há jogadores com muita qualidade. Tenho aprendido muito aqui e sinto que tenho tempo para jogar na equipa principal", referiu o defesa de 20 anos.